Майсторският клас на Татяна Шиварова гостува в Сливен

Туида Нюз преди 3 седмици, брой четения: 598 Излъчване:преди 3 седмици, брой четения: 598

Татяна Шиварова със съпруга си Марцио Фуллин гостува в родния си град. Тя ще представи своя Майсторски клас за роли от италианския репертоар в Сливен от 15 до 20 юни 2019 г.

Заключителният концерт на участниците ще се проведе в зала Сливен на 20 юни 2019 г.

За информация:

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