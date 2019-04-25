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Майсторският клас на Татяна Шиварова гостува в Сливен

25 април 2019 08:36, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 3 седмици, брой четения: 598
Татяна Шиварова със съпруга си Марцио Фуллин

Татяна Шиварова със съпруга си Марцио Фуллин гостува в родния си град. Тя ще представи своя Майсторски клас за роли от италианския репертоар в Сливен от 15 до 20 юни 2019 г.

Заключителният концерт на участниците ще се проведе в зала Сливен на 20 юни 2019 г.

 

За информация:

chivarovaartistvoice@libero.it

+39 342 3289619

Снимка: Сливен ДНЕС и УТРЕ

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