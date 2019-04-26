Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Григор Димитров отпадна от турнира в Барселона

26 април 2019 10:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 седмици, брой четения: 106
Григор Димитров

Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби 6: 2, 4: 6, 6: 7 (2) от Николас Яри (Чили) в третия кръг от категорията ATP 500 в Барселона.

Това беше първият мач между Димитров и Яри, който бе класиран под номер 13 и който в момента е на 81-мо място в световната ранглиста.

В предишния кръг на турнира Яри преодоля Александър Зверев (Германия), поставен под №2.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.bg

« предишнаследваща »


 