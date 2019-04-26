Григор Димитров отпадна от турнира в Барселона

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 седмици, брой четения: 106 Излъчване:преди 3 седмици, брой четения: 106

Най-добрият български тенисист Григор Димитров загуби 6: 2, 4: 6, 6: 7 (2) от Николас Яри (Чили) в третия кръг от категорията ATP 500 в Барселона.

Това беше първият мач между Димитров и Яри, който бе класиран под номер 13 и който в момента е на 81-мо място в световната ранглиста.

В предишния кръг на турнира Яри преодоля Александър Зверев (Германия), поставен под №2.