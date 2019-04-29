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Българи пострадаха при катастрофа в Румъния

29 април 2019 10:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 седмици, брой четения: 106
Полицейска кола

Тежка катастрофа на магистралата А1 в Румъния, в близост до Тимишуара в посока България. Пътнически бус с 10 българи се врязал в товарен автомобил, също с българска регистрация, съобщава NOVA.

От Министерството на външните работи потвърдиха за инцидента. От там заявиха, че катастрофата е станала вчера по обед. Няма тежко ранени.

На място е оказана медицинска помощ на 8 души. Двама са настанени в болница без опасност за живота. Полицията разследва причините за катастрофата.

Източник: nova.bg
Снимка: pixabay.com

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