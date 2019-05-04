Известният треньор по баскетбол Иван Чолаков стана дядо за трети път

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 седмици, брой четения: 79 Излъчване:преди 2 седмици, брой четения: 79

Именитият треньор по баскетбол в Ямбол Иван Чолаков стана дядо за трети път.

Развълнуван от радостната вест, Чолаков сам съобщи за BGbasket.com, че дъщеря му Виолета за втори път е станала майка.

Новата наследница на ямболската фамилия носи емблематично за града име - Диана - и се появи на бял свят рано на 3 май.

Чолаков вече има внук Цветан от Виолета, и внучка Ивайла от сина си Стойо Чолаков.

Иван Чолаков е роден на 5 януари 1959 г. в Елхово. През 1970 г. започва да се заминава с баскетбол. През 1972 година става шампион с отбор пионери на Лъсков – Ямбол. През 1976 г. също с негово участие, отбора на юноши старша възраст на Лъсков - Ямбол е отново шампион на България.

През 1979 г. започва неговата славна треньорска кариера.