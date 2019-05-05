Пияна рускиня забрави детето си в такси

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 седмици, брой четения: 127 Излъчване:преди 2 седмици, брой четения: 127

Рускиня забрави двегодишното си дете в такси в Ростов на Дон.

По информация на вътрешното министерство на 28 април в полицията постъпило съобщение от болница, че при тях е настанено дете на 2 години и половина, чиито родители го забравили в таксито. Детенцето било здраво.

Впоследствие полицаите изяснили, че майката е била доста „на градус“.

Засега детето остава в болницата, а какво ще стане с родителските права на майката ще решат компетентните органи.