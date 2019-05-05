Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пияна рускиня забрави детето си в такси

05 май 2019 20:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 седмици, брой четения: 127
Бира

Рускиня забрави двегодишното си дете в такси в Ростов на Дон.

По информация на вътрешното министерство на 28 април в полицията постъпило съобщение от болница, че при тях е настанено дете на 2 години и половина, чиито родители го забравили в таксито. Детенцето било здраво.

Впоследствие полицаите изяснили, че майката е била доста „на градус“.

Засега детето остава в болницата, а какво ще стане с родителските права на майката ще решат компетентните органи.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 