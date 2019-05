Стефан Илчев покори сцената на „Като две капки вода“ с баладите на Селин Дион

Стефан Илчев спечели поредна награда в „Като две капки вода“ с образа на Селин Дион и песента с предизвикателно висока тоналност – All by myself. Въпреки притесненията изпълнителят вдигна на крака публиката и получи поздравления от продуцента на шоуто Маги Халваджиян, който възкликна: „За такива моменти правим това шоу!“. Стефан добави, че някои от движенията в имитацията му са заимствани изпълнение на певицата в Лас Вегас, което е имал възможност да види на живо.

Бившият вокал на D2 – Дичо, стана вокал на U2 за една вечер с образа на култовия фронтмен Боно. „Посланието на тази песен е, че независимо от различията, всички ние сме хора и трябва да си помагаме“, разказа рок изпълнителят, минути преди излизането си на сцената. За разлика от предишния си двоен образ, когато заложи на танците, този път ТИТА акцентира върху емоцията в изпълнението на Шер и Ерос Рамацоти.

Милко Калайджиев призна, че е изкарал празниците в репетиции за един от най-сложните образи от участието му в шоуто – този на Лили Иванова. „Независимо, че нямаш нищо общо с Лили Иванова, ти си изключително готин и аз много харесвам преобразяванията ти!“, заяви гостуващият член на журито Виктор Калев. На противоположно мнение се оказа Фънки, който стана и прегърна попфолк певеца с адмирации за изпълнението му.

Петя Буюклиева се превърна в руската „жена на всички времена“ – Алла Пугачова. Папи Ханс внесе романтика в залата с една от емблематичните балади на Енрике Иглесиас, а Деси Добрева получи безапелационна подкрепа от журито за фънк звученето на The Weekend, чиято визия е изграждана от гримьорите в продължение на шест часа. Мария Илиева беше обявена за участник „без лимит“ на възможностите, след като премина успешно и в полето на фолклорната музика с Верка Сидерова.

Специален гост на шоуто беше и Димитър Бербатов, който представи младите участници, подкрепени от неговата фондация. „Това е предаването, в което всички празнуват таланта! Това правим и в нашата фондация – подкрепяме таланта на тези деца, които стигат до международни успехи и олимпиади. Благодаря на всички тях, които продължават да развиват и мен в професионален и житейски план. Благодаря на Маги Халваджиян за възможността да бъдем тук!“, разказа развълнуван българският футболист.

В понеделник вечер Дичо ще бъде Албано и Ромина, а Деси Бакърджиева ще се преобрази в Милко Калайджиев. ТИТА ще се върне в ранните години на Бритни Спиърс, а Петя ще опита истинско рок звучене с Kiss. Милко Калайджиев ще избира между Братя Аргирови, а Папи Ханс ще запее един от летните хитове на Криско. Мария Илиева ще бъде краля на българската естрада Емил Димитров, а Стефан Илчев ще имитира друг участник в шоуто – самата Мария Илиева.

Не пропускайте „Като две капки вода“ на 13 май, понеделник, от 20:00 ч. по NOVA.