XXI Национален фестивал на детската книга /Сливен, 8-10 май 2019г./ Първи ден

От 8 до 10 май 2019г., за двадесет и първа поредна година в Сливен ще се проведе най-приказния, най-усмихнатия, най-смисления детски празник в България наречен Национален фестивал на детската книга.

XXI Национален фестивал на детската книга се организира от Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен в партньорство с Министерството на културата, Община - Сливен, Областна администрация - Сливен, Асоциация „Българска книга“, Държавна агенция за българите в чужбина, най-големите детски издателства и др. Днес този единствен по рода си фестивал е значимо културно събитие с национален и международен престиж и има много приятели и извън границите на България. Той стимулира към творчество, възпитава обич и уважение към книгата. Превърна се в чакан и обичан празник за българските деца.

Чудесният тридневен празник за втора поредна година ще премине под почетния патронаж на г-жа Цвета Караянчева – Председател на 44-то Народно събрание на РБългария. Председател на Организационния комитет на фестивала е кметът на община Сливен – Стефан Радев.

Фестивалът ще бъде открит с концерт-спектакъл на 8 май от 10.00ч. в празнично украсеното фоайе на Драматичен театър “Стефан Киров” – гр. Сливен. Водещ на концерта ще бъде Драгомир Драганов, а в него със свои изпълнения ще се включат: вокална формация към детски хор „Милка Стоева” –гр.Бургас, детска вокална група „Славейче” – гр.Сливен, балет „Барби” –гр.Сливен и акробалет „Тиара” – гр.Айтос. С изпълнение на „Тракийска мелодия” в спектакъла ще се включи и малкият гайдар Денчо Петров. Официалният старт на фестивала ще бъде даден от г-жа Мария Габриел – еврокомисар по цифрова икономика и общество – специален гост на фестивала.

На уредения книжен базар на площада пред общината, най-новите си книги за деца ще представят издателствата: „Фют”, „Пан”, „Дамян Яков”, „Жанет 45”, „Кибея”, Софтпрес”, „Ентусиаст”, „Пощенска кутия за приказки” и др. Книгите в трите фестивални дни ще се продават с големи отстъпки.

Програмата на първия ден от фестивала включва два концерта на открита сцена, откриване на три изложби, премиери на шест книги, интерактивни игри и представяне на интересни издателски проекти, откриване на кръгла маса с международно участие на тема:„Фантазия и хумор в съвременната детска литература: защо е важно да се предложат на децата множество светове”, награждаване на отличените участници в VIII Националeн конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои – Сливен, 2019г.

Минути след откриването на фестивала, от 11.30ч., на открита сцена, построена до базара на детски книги, ще започне концерт под надслов „Здравей, наш фестивал!” с водещ актьора Вангел Апостолов.

В първия ден на фестивала ще бъдат открити няколко интересни изложби. В зала „Май” /бул. ”Цар Освободител” №1/ от 11:00 ч. ще бъде открита Изложба – илюстрации на Борис Стоилов към кн. „Японски приказки”/на Издателство „Изток - Запад”/. със специалното участие на актьора Вангел Апостолов. От 12:00 ч. в зала „Сирак Скитник” ще бъде открита изложба – илюстрации на Мая Бочева – носител на Националната награда „Константин Константинов”, категория „Илюстратор” за 2018г. След откриване на изложбата ще бъде проведена интерактивната игра „Кой светна луната?”.

От 17:00ч. в Зала „Сирак Скитник” ще бъде открита изложба - илюстрации и комикси на Петър Станимиров. Ще бъде представена и неговата авторска графичната новела „Пръстенът на нибелунга”, както и четирилогията „Пръстенът на нибелунга” /”Рейнско злато”, „Валкирия”, „Зигфрид” и „Залезът на боговете”/, създадена по либретото на едноименната опера на Вагнер с авторски текст на писателката Елена Павлова.

Петър Станимиров e роден на 12 ноември 1952г. в гр.София. Завършил е специалност „Приложна графика” в Националната художествена академия „Николай Павлович”-София. Член е на Съюза на българските художници. Работи в областта на комикса, илюстрацията, приложната графика, компютърните игри

Илюстратор е и на над 30 детски книги, сред които: „Най-златното злато”, „Сабята на щурчето”, „Ох, Зъбчо”, „Учениците на д-р 3” , „Огнивото”, „Хитър Петър и змеят”, „Български народни приказки” на А. Каралийчев, „Сабята на щурчето”, „Български приказки”, „Приказки от цял свят”, „Китайски легенди и разкази за необичайното”, „Еврейски легенди и разкази”, „Мечо”, „Животът и приключенията на Робинзон Крузо”, „Пътешествията на Гъливер”, „Приказки за оная гора” и др. В периода 2014 – 2017г. илюстрира тетралогията „Пръстенът на нибелунга“.Илюстрира и книги на авторите на българска фантастика: Светослав Славчев, Иван Мариновски, Любомир Николов, Петър Кърджилов и Елена Павлова. Художник е на кориците на книги на Стивън Кинг, Дийн Кунц и много други чужди и български автори.

От 2000 до 2011 г. е водещ художник и арт директор в „Хемимонт Геймс” – студио за компютърни игри. Допринесъл е за създаването на игрите: „Келтски крале“(Celtic Kings)/2002/; „Картаген“(The Punic Wars) /2004/; „Imperivm (Great Battle of Roma)“ /2005/; „Вълшебни кралства“(Rising Kingdoms) /2005/; „Glory of the Roman Empire“ /2006/; „Imperivm Romanvm“ /2008/; „Grand Ages: Rome“ /2009/; „Tropico 3“/2009/; „The First Templar“/2011/; „Tropico 4“/2011/.

През 2009г. е поканен от издателство „Рийдърс Дайджест” да илюстрира българската част на изданието "Приказки от цял свят". За илюстрацията "Angry Dwarf in the Tavern" списанието "Art Creations Magazine" му присъжда специална награда. През същата година, заедно с 16 художника от цял свят, е представен в американското супериздание "Knowing Darkness: Artists Inspired by Stephen King" на Centipede Press.

През 2011г. е издаден колекционерският албум "Петър Станимиров вдъхновен от Стивън Кинг" - лимитирано издание.

Носител е на наградата „Гравитон” - за принос в българската фантастика - "За добро въображение и доброта на въображението"; на Националната награда „Константин Константинов”, категория „Илюстратор”/2012/; Награда за най-добър класически комикс – на X Международен салон на комикса в Белград /2012/; Национална награда за принос в българския комикс „Александър Денков“ /2015/; Национални фантастични награди /2016/ в категория „Любим художник” – за цялостен принос и др.

В 12:30ч., на специална пресконференция в РБ ”Сава Доброплодни”, журито за определяне носителите на Националната награда „Константин Константинов” – за принос в детското книгоиздаване за 2019г. ще обяви носителите на наградата в

четирите категории /за цялостен принос, за автор, за издателство, за илюстратор/. За пръв път в историята на фестивала ще бъде обявена и награда в категория „Автор” на детско жури.

И тази година важен акцент в програмата на фестивала е провеждането на кръгла маса с международно участие по проблемите на детската книга и детското четене. В 13:30ч. в Конферентната зала на хотел „Парк Централ” ще бъде открита кръгла маса с международно участие на тема: „Фантазия и хумор в съвременната детска литература: защо е важно да се предложат на децата множество светове” – първа част.

Целта на форума е да се отговори на въпроса защо фантазията е толкова важна за малките читатели и как детската литература, чрез множество фантастични светове, може да обясни на децата заобикалящия ги свят със системата от връзки и взаимоотношения в него, както и да се анализира ролята на хумора като инструмент за създаване на траен интерес към четенето.

Ще бъдат представени докладите: Росица Петрова-Василева. Фантазия и хумор в съвременната детска литература: защо е важно да се предложат на децата множество светове; Младен Енчев /ПУ “Еп. Константин Преславски”/. Педагогика на космогонията; Никола Райков. Фантазията и хумора в съвременната детска литература; Весела Фламбурари. Световете на фантазията. Сериозното, лиричното и смешното в работния процес на една детска писателка; Петя Кокудева. “Големите проблеми да се решават сами! Нали затова са големи?” Хуморът като философия в детската литература; Алберт Бенбасат /СУ„Св. Климент Охридски”/. Фантазия и хумор в детските приказки на Валери Петров; Росица Чернокожева /ИЛ-БАН/. Земният и космическият свят в романа „Звездните приключения на Нуми и Ники“ от Любен Дилов през фантазията и хумора; Огняна Георгиева-Тенева /НБУ-София/. Хуморът в „Приказки за злояди деца“ на Красимир Дамянов; Димитър Бечев. Новоговорът на графинята; Надежда Стоянова /СУ „Св. Климент Охридски”/. „Непредсказуемото“. Истории с тигри, с хора и люти чушки от Зорница Христова; Мартина Салхиова /Чехия/. Нонсенсът и хуморът в творчеството на Петър Никъл; Йован Лющанович /Сърбия/. Детските желания като пътеводител към други светове в приказките на Гроздана Олуич; Мила Васов /Сърбия/. Фантазията, хумора и играта без паспорта на живота; Деян Алексич /Сърбия/. Хуморът в съвременната сръбска поезия за деца; Естер Хамбургер /Унгария/. По следите на хумора в унгарската детска литература; Катя Кирилова. Да „влезеш“ в обувките на детето; Корнелия Костова. Фантазията и хумора в съвременната детска литература и модерният читател-реципиент.

В първия ден на фестивала в Камерна зала на Драматичен театър „Стефан Киров” ще се проведат и няколко премиери на нови детски книги:

От 11.00 ч. ще бъде представена втора част на книгата „Лупо и Тумба” на Петя Кокудева.

Петя Кокудева e родена е на 17.09.1982г. в гр. Смолян. Завършила е Журналистика и Творческо писане в СУ "Св. Климент Охридски". Работи като репортер във вестник "168 часа" и Дарик радио, като съавтор на предаване в радио НЕТ и сценарист за куклен театър. Понастоящем е копирайтър в международна рекламна агенция. Интересите й са в сферата на детската литература - занимава се с драматургия за куклен театър и води "рубрика за децата и въображенията" - "Граматика на фантазията".

Aвтор е на стихосбирката „Лулу"(2011), с която печели Специалната награда на Националния конкурс за дебютна литература "Южна пролет"(2012) и на книгите за деца: „Малки същества” (2014), „Питанки” (2016) и “Лупо и Тумба”.Ч.1.и 2(2018).

В 12.00 ч. ще започне премиерата на книгата-игра „Приказка от два свята” на Никола Райков.

Никола Райков е роден на 21 юни 1981г. в гр.Стара Загора. Завършва Информационни технологии в гр.Чикаго /САЩ/ като по време на следването си поддържа сайт за кино рецензии върху американското кино, пише кино прегледи на телевизия ММ и др. Веднага след дипломирането си се завръща в България.

Н. Райков пише статии, разкази и повести, режисира и монтира документални и рекламни клипове и филми, работи в областта на графичния дизайн.

Автор е на книгите за деца: приказките - игри „Голямото приключение на малкото таласъмче”/2013/, нейното продължение - „Още по-голямото приключение на малкото таласъмче”/2014/ и

„Добросъците”/2016/. През 2018г.излиза най-новата му книга „Приказка от два свята”. Електронните издания на книгите му се превеждат от доброволци по цял свят, а „Голямото приключение на малкото таласъмче“ е публикувана в Латвия и Китай.

Н.Райков е учредител на фондация „Таласъмче", която реализира проекти за свободно споделяне на иновативните приказки-игри.

Носител е на Националната награда „Най-добър детски фантаст за 2013-2014″ , на Националната награда „Константин Константинов" - за принос в детското книгоиздаване, категория „Автор“ (2015) и на наградата „Бисерче вълшебно“ в категория „Иноватори“ /2017/.

От 13.00 ч. ще бъде представена книгата със стихове „Нъцки” на обичания от поколения деца писател Виктор Самуилов.

Виктор Самуилов е роден в София на 10 май 1946г. Завършва Българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Работил е в различни младежки, литературни и хумористични вестници и списания и като редактор в Студия за анимационни филми „София”. Той е един от издателите и редакторите на хумористичния вестник „Тримата глупаци” (от 1991 до 1999г.) и на излизалото две години (до 2001г.) забавно списание „Фарс”. Автор е на книги за деца и възрастни. Сценарист е и на анимационни филми. Превежда от руски език.

Книгите му за деца са: „Безсърдечен грамофон”(1982), „Домашно море”(1984), „Ей така”(1987), „Между нас да си остане”(1989), „Вдън прогледния мрак”(2001), „Ние мушмороците”(2004), „Опако дете”(2005), „Чудовище в къщи“(2009), “През 9 локви в 10-а” (2011), „Зодия Хлапак” – книжка – календар (2013), „Не е честно”(2015) и „Нъцки”(2018).

Носител на Националната литературна награда „П. Р. Славейков” на МОН за цялостното му творчество за деца (2005), на Националната награда „Константин Константинов” за принос в детското книгоиздаване, категория „Автор” (2005) и за цялостен принос (2015), на Наградата на Международния център за югоизточна европейска литература за деца и юноши(2007), на Националната награда „Хр. Г. Данов” в раздел „Издание за деца” (2016). През 2018г. е номиниран за международната Мемориална награда „Астрид Линдгрен”.

От 14.00ч. е премиерата на романа „Камен и пиратите от 5 г” на Елена Павлова.

Елена Павлова e родена през 1974г. в гр. Варна. Завършила е Компютърни технологии. Работила е в издателство „Мега”. В момента е писател на свободна практика /на научна фантастика, хорър, фентъзи, книги-игри/ и преводач.

Започва да се занимава с писане от най-ранна възраст първоначално с поезия, а после и с проза като на 13г. печели първата си награда от анонимен конкурс за възрастни.

Под псевдонимите: Лени Кинг, Ким Нюмън, Върджил Дриймънд, Елайджа Джауит и Кристофър Макдоуел е издала над 25 книги-игри, както няколко романа. Нейни творби са включени в различни сборници за фентъзи и фантастика.

Съвместно с художника Петър Станимиров създават четирилогия на фентъзи-приказката от поредицата „Пръстенът на нибелунга”/ „Рейнско злато” (2014), „Валкирия” (2015), „Зигфрид” (2016) и „Залезът на боговете” (2017)/ по либретото на едноименната опера.

През 2018г. излиза романът ѝ за деца и юноши „Камен и пиратите от 5г”.

Освен като автор, Е. Павлова е позната и като преводач, основно в областта на фантастиката и фентъзито на известни автори като Стивън Кинг, Дийн Кунц, Джеймс Уайт, Роджър Зелазни, Глен Кук, Андрю Нортън, Робърт Хауърд, Питър Уотс, Алистър Рейнолдс, Джон Скалзи и мн. др.

Носител е на над 20 литературни награди за къса проза, фантастика и фентъзи.

Представянето на книгата „Злостории” на Явор Цанев е с начален час 15:00ч.

Явор Цанев е роден през 1971г. в гр. Русе. Завършил е Книгоразпространение в КБИ – София и Библиотечно-информационни дейности и Медии и реклама във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”. През 1996г. създава издателство „Гаяна“. От 2012г. издава списание „Дракус” - за фантастика, фентъзи, крими и разкази на ужаса, в което се публикуват основно български автори.. От 2014г. издава книжната поредица „Дракус”.

Автор е на 11 книги с поезия и проза за възрастни. Негови творби са публикувани и в различни регионални и национални медии – традиционни и електронни.

През 2018г. издава романа за деца и юноши „Злостории”.

Носител е на редица награди, между които: Специалната награда на името на Агоп Мелконян (2013); Награда „Светлоструй” (2014); „Най-добър писател” – Българска номинация на наградата „Еврокон” (2017); „Гранд-майстор на фантастиката” – Българска номинация на наградата „Еврокон” (2017) и др.

В първия ден на фестивала са организирани и интересни срещи по училища: на учениците от ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” –Сливен ще гостува писателката Лили Спасова, която ще представи най-новата си книга „Ментолчо”; в СУ „Йордан Йовков” - Сливен Лидия Сгурова и Роза Тодорова от ИК”ФЮТ” и ще представят проекта: „Как се прави книга – едно издателско приключение”.

В 16:00 ч. в ДТ „Ст. Киров” ще бъде открита изложба „Театрални кукли на любими литературни герои” и на специална церемония ще бъдат наградени участниците в VIII Националeн конкурс за изработване на театрални кукли на любими литературни герои – Сливен, 2019. В конкурса се включиха над 370 деца и юноши от цялата страна и от българските общности в чужбина като 21 от тях са отличени с награди. Имената на победителите са публикувани на интернет-сайта на фестивала http://childbookfest.iradeum.com. В церемонията по награждаването със свои изпълнения ще се включат изпълнители от Вокално студио „Усмивка” – гр.Сливен, с вокален педагог Мария Желева.

От 16:00ч. на откритата сцена на бул. „Цар Освободител” №1 ще се състои представлението „Хитър Петър” на театър „Хенд”, с участието на актьорите: Иво Игнатов – Кени, Валерия Минева, Добрин Добрев - Додо и Ивайло Иванов.

Куклено – драматичен театър “Hand” е формация, създадена от Ивомир Игнатов – Кени в Париж /Франция/ през 1990 година. Театърът получава името си „Hand Theatre“ при първото си официално представяне на интернационалния куклен фестивал в Шарльовил – Мезиер /1990/.

Мисия на театър „Hand” е да популяризира стиловете, в които работи актьорският екип: куклен театър за деца и възрастни, драматичен театър, ситуационна комедия, „stand – up comedy“ (словесна импровизация), клоунада и уличен театър, пантомима. Репертоарът му е с предимно комедийна насоченост.Театърът представя своята продукция на най-различни места из цяла България – сцени, клубове, детски градини, училища, улици и т.н. Многообразието на използваните стилове на групата „Hand Theatre“ прави продукцията им желана по всякакъв повод. Формацията има участия в благотворителни представления, театрални и куклени фестивали, корпоративни партита, изложби, литературни презентации, откривания, промоции и т.н. в над 30 държави от 4 континента. През 2010г. е открита театрална зала „Хенд“. Екипът на театъра е представял успешно свои представления в Румъния, Унгария, Чехия, Словакия, Сърбия, Македония, Гърция, Турция, Литва, Естония, Русия, Швеция, Финландия, Дания, Норвегия, Фарьорски острови, Англия, Шотландия, Египет, Холандия, Белгия, Германия, Австрия, Франция, Китай, Тайланд, Виетнам, Камбоджа, Лаос, Индия, USA и Канада.

Към театъра има създадени театрални школи за деца, младежи и възрастни.

Наситеният с прояви първи ден на XXI Национален фестивал на детската книга ще завърши с празничен концерт под надслов „И мечтите си чудесни – да превърнем песни” на откритата сцена на бул. „Цар Освободител”№1. Концертът е с начален час 17:30ч. В програмата ще бъдат включени изпълнения на: Станислав Илиев (15г.) и Траяна Петкова(18) – възпитаници на Клуб за млади поп и рок изпълнители „Ритъм” при Военен Клуб – Сливен с ръководител Елена Пеева; на акробалет „Тиара” към Военен клуб - гр. Айтос с ръководител Златина Колева и на Балет „Барби” към Военен клуб - Сливен с художествен ръководител Силвия Терзиева. Своите хитове за сливенската публика ще изпълнят и младата певица Михаела Маринова и водещият на концерта Драгомир Драганов. Михаела Маринова започва да пее в детска вокална школа едва 4-годишна. Печелила е редица конкурси за млади таланти в България и чужбина. Завършва средното си образование с профил „Поп и джаз пеене“ в Националното музикално училище „Любомир Пипков“, а от 2017 г. следва „Музикално-сценична режисура“ в Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“.

През 2011г. е бек вокал на българската песен на Детския песенен конкурс - Евровизия. Добива популярност с участието си в третия сезон на X Factor през 2013 г., когато се класира на трето място. През 2017 г., става победител в петия сезон на риалити-формата – „Като две капки вода“.