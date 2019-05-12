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На 12 май честваме Световния ден на медицинските сестри

12 май 2019 09:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 81
Честит празник!

Световен ден на медицинските сестри се чества се официално от 1974 г. по инициатива на Международния съвет на медицинските сестри. Денят се свързва с името на Флорънс Найтингейл - първата светска медицинска сестра. Тя създава система за подготовка на средни и младши медицински кадри във Великобритания през 1855 г. и обучава медицински сестри по време на Кримската война. Найтингейл се счита за основоположник на съвременната професия на медицинската сестра, тя дори пише клетва (подобна на Хипократовата), с която сестрите тържествено обещават да се грижи за пациентите, без комерсиални цели.

Снимка: Фейсбук

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