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На 12 май честваме Световния ден на медицинските сестри
Световен ден на медицинските сестри се чества се официално от 1974 г. по инициатива на Международния съвет на медицинските сестри. Денят се свързва с името на Флорънс Найтингейл - първата светска медицинска сестра. Тя създава система за подготовка на средни и младши медицински кадри във Великобритания през 1855 г. и обучава медицински сестри по време на Кримската война. Найтингейл се счита за основоположник на съвременната професия на медицинската сестра, тя дори пише клетва (подобна на Хипократовата), с която сестрите тържествено обещават да се грижи за пациентите, без комерсиални цели.
Снимка: Фейсбук