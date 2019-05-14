Прекъсване на водоподаването с. Горно Александрово.

ВиК-Сливен преди около 1 седмица, брой четения: 145 Излъчване:преди около 1 седмица, брой четения: 145

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на14.05.2019г.(вторник) от 09.30ч. до 11.30ч. е прекъснато водоподаването в с.Горно Александрово.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.