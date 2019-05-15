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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Лек автомобил изхвърча от пътя край Сливен и се преобърна

15 май 2019 10:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 дни, брой четения: 142
Полиция Сливен

На 13 май, в 22:23 часа, е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на път І-6.

В района на километър 384, посока Твърдица – Сливен, лек автомобил „Пежо 307", управляван от жена на 23 години от Сливен, излиза от пътното платно и се преобръща. От произшествието са пострадали водачът и двама мъже на 30 и 26 години, пътници в автомобила. 26-годишният мъж е с опасност за живота. Другите двама са с наранявания без опасност за живота. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Участниците в произшествието са били без обезопасителни колани. По случая е образувано досъдебно производство.

Снимка: Станимир Петков

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