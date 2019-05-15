Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
Други източници на новини
Източници на новини
- Green Master - Сливен
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб Оптимист
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Трансфер Фактор
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Лек автомобил изхвърча от пътя край Сливен и се преобърна
На 13 май, в 22:23 часа, е получен сигнал за настъпило пътно произшествие на път І-6.
В района на километър 384, посока Твърдица – Сливен, лек автомобил „Пежо 307", управляван от жена на 23 години от Сливен, излиза от пътното платно и се преобръща. От произшествието са пострадали водачът и двама мъже на 30 и 26 години, пътници в автомобила. 26-годишният мъж е с опасност за живота. Другите двама са с наранявания без опасност за живота. Пробата за алкохол на водача е отрицателна. Участниците в произшествието са били без обезопасителни колани. По случая е образувано досъдебно производство.
Снимка: Станимир Петков