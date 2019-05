AMD ще стриймва “Next Horizon Gaming” от E3 2019, за да демонстрира следващо поколение геймърски продукти

преди 4 дни, брой четения: 62

– Събитието за феновете ще разкрие нови изделия на компанията, които ще влязат в компютри, игрални конзоли и облачни системи през следващите години. Водещи разработчици ще покажат невиждано до момента игрално съдържание –

Санта Клара, Калифорния, 14 май 2019 г. — AMD (NASDAQ: AMD) днес обяви, че ще организира свое събитие, което ще бъде предавано поточно по интернет, по време на E3 2019 в Лос Анжелис, за да вдигне завесата пред новото поколение геймърски продукти. Домакин на AMD “Next Horizon Gaming” ще бъде by creator Джеф Кейли, създателят на The Game Awards . То ще се проведе в The Novo и ще се предава на живо в понеделник, 11 юни, от 1 ч. през нощта българско време.

По време на Next Horizon Gaming президентът и СЕО на AMD д-р Лиса Су ще даде подробности за бъдещи нови продукти и технологии, които ще влязат в геймърски компютри и конзоли, както и в облачни инсталации през следващите няколко години. В събитието ще вземат участие водещи разработчици на игри, които ще разкрият предварителна информация за някои от най-очакваните нови заглавия за тази година.

Феновете на AMD, представителите на пресата и обществеността са поканени да посетят Next Horizon Gaming на E3 2019. Участниците в изложението могат да се регистрират за събитието на AMD тук още от днес. Предаването на живо може да се гледа в YouTube канала на AMD , както и във Facebook страницата на компанията. Запис на съботието ще може да се гледа няколко часа след неговото приключване.

