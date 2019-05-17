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Д-р Лиса Су, СЕО на AMD, ще има програмна реч на Hot Chips 2019 и ще представи “Zen 2” и “Navi”
16 май 2019 г. - Днес AMD съобщи, че главният изпълнителен директор и СЕО на компанията ще изнесе програмно слово по време на тазгодишното събитие Hot Chips: A Symposium on High Performance Chips, който ще се проведе в Пало Алто, Калифорния. Определени са вече датата и часът на презентацията - 19 август, 23:45 българско време .
По време на програмната реч ‘Осигуряване на бъдещето на високопроизводителните изчислителни среди с ко-оптимизация на системите, софтуера и силиция ’, д-р Су ще очертае възможностите за бъдещите поколения изчислителни и графични продукти за предоставяне на още по-висока производителност и ефективност.
Освен това, AMD ще бъде домакин на сесии на Hot Chips върху следващото поколение “Zen 2” x86 CPU ядро и “Navi” GPU, произведени по 7nm технология:
• “Zen 2”: в понеделник, 19 август от 19:00 българско време, AMD ще представи подробности за следващото поколение 7nm “Zen 2” ярхитектура на ядрото, която ще намери реализация в 3-то поколение Ryzen настолни процесори и 2-то поколение EPYC сървъри.
• “Navi”: във вторник, 20 август, от 16:15 българско време, AMD ще представи графичната архитектура “Navi” и реализацията на 7nm технология в нея.
Допълнителна информация можете да получите на: https://www.hotchips.org/program/.