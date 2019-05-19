Междудържавна комисия предлага България и Северна Македония да честват заедно Св. Кирил и Методий

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 60 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 60

Междудържавна комисия предлага България и Северна Македония да честват заедно Св. Кирил и Методий. За тази цел правителствата на двете страни трябва да одобрят общия празник.

Идеята е общите чествания да бъдат поддържани от София и Скопие и да не се ограничават само до аудиенция при папата и поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе.

Почитта ще бъде не само към светите братя Кирил и Методий, а и към техните ученици – Климент Охридски, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

България и Северна Македония са пред съгласие за съвместно честване на Светите братя Кирил и Методий и техните ученици, съобщава bTV.