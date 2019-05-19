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Междудържавна комисия предлага България и Северна Македония да честват заедно Св. Кирил и Методий

19 май 2019 09:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 60
Паметник на Свети Кирил и Методий

Междудържавна комисия предлага България и Северна Македония да честват заедно Св. Кирил и Методий. За тази цел правителствата на двете страни трябва да одобрят общия празник.

Идеята е общите чествания да бъдат поддържани от София и Скопие и да не се ограничават само до аудиенция при папата и поклонение пред гроба на свети Кирил в базиликата Сан Клементе.

Почитта ще бъде не само към светите братя Кирил и Методий, а и към техните ученици – Климент Охридски, Наум, Сава, Горазд и Ангеларий.

България и Северна Македония са пред съгласие за съвместно честване на Светите братя Кирил и Методий и техните ученици, съобщава bTV.

Снимка: pixabay.com

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