Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 161 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 161

Днес 19.05 /неделя/ поради авария на ул Баба Тонка е прекъснато водоподаването във високата част на кв.Клуцохор до 19.30ч,при възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.