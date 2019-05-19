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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

19 май 2019 14:50, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 161

Днес 19.05 /неделя/ поради авария на ул Баба Тонка е прекъснато водоподаването във високата част на кв.Клуцохор до 19.30ч,при възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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