Земетресение разлюля турския курорт Бодрум

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Този следобед в 14:34 часа е регистрирано земетресение в турския курорт Бодрум в окръг Мугла (Югозападна Турция), съобщава Анадолската агенция, като се позовава на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Епицентърът на труса е бил в района на залива Гьокова, уточнява Дарик.