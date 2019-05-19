Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Земетресение разлюля турския курорт Бодрум

19 май 2019 18:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 90
Земетресение

Този следобед в 14:34 часа е регистрирано земетресение в турския курорт Бодрум в окръг Мугла (Югозападна Турция), съобщава Анадолската агенция, като се позовава на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации.

Епицентърът на труса е бил в района на залива Гьокова, уточнява Дарик.

Снимка: ThinkStock/Getty Images

« предишнаследваща »


 