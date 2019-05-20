Нарушено водоподаване в района на ул. Елисавета Багряна и ул. Райна Княгиня

ВиК-Сливен преди 12 часа, брой четения: 108 Излъчване:преди 12 часа, брой четения: 108

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 20.05. 2019г. от 09.00 ч до 15.00ч (понеделник) ще бъде нарушено водоподаването в района на ул. Елисавета Багряна и ул. Райна Княгиня. .

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.