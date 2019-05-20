ТИР горя на магистрала „Тракия”

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 часа, брой четения: 62 Излъчване:преди 11 часа, брой четения: 62

ТИР гори на магистрала „Тракия”, информира NOVA.

Инцидентът е станал около 5:30 часа на 55 км малко преди тунелите в посока София.

От МВР съобщиха за NOVA, че товарният автомобил е бил в аварийната лента.

Не се е наложило ограничаване на движението. При огнения инцидент няма пострадали.