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ТИР горя на магистрала „Тракия”

20 май 2019 09:27, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 часа, брой четения: 62
Пожарна кола

ТИР гори на магистрала „Тракия”, информира NOVA.

Инцидентът е станал около 5:30 часа на 55 км малко преди тунелите в посока София.

От МВР съобщиха за NOVA, че товарният автомобил е бил в аварийната лента.

Не се е наложило ограничаване на движението. При огнения инцидент няма пострадали.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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