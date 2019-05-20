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Сливен. Новини от източника. Последни новини

От 09:00 до 15:00 часа днес ще бъде нарушено водоснабдяването в района на ул. "Елисавета Багряна" и ул. "Райна Княгиня"

20 май 2019 09:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 часа, брой четения: 47
Вода

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 20.05.2019 г. от 09:00 часа до 15:00 часа (понеделник) ще бъде нарушено водоподаването в района на ул. "Елисавета Багряна" и ул. "Райна Княгиня".

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

Снимка: pixabay.com

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