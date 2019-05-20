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Покана за среща разговор с Крум Дончев
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Каним Ви на среща разговор с кандидата за член на Европейския парламент от Коалиция „БСП за България“ Крум Дончев. Той ще отговаря на всички ваши въпроси във връзка с предстоящите избори за членове на Европейския парламент и актуалната политическа обстановка в страната. Срещата ще се състои на 21 май 2019 г. /вторник/, от 16:00 ч., в комплекс „Национал“, зала „Графити“.
Крум Дончев е завършил Националната спортна академия. Автомобилен състезател, печелил 2 пъти „Рали България” (2008 и 2014 г.). В момента е търговски директор в компания, занимаваща се с логистика. Работил в Центъра за бойна подготовка и спорт (ЦБПС) към МВР от 2005 до 2015 г.
Владее английски, италиански, руски и сърбо-хърватски език.
ПРЕСЦЕНТЪР на БСП-СЛИВЕН