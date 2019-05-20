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Спипаха двама мъже докато превозвали нелегални мигранти по магистрала "Струма"

20 май 2019 17:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 42
Мигранти

Полицаи заловиха двама мъже след гонка по магистрала „Струма“. Двамата са превозвали нелегални мигранти в различни автомобили, съобщи БТА, позовавайки се на източници в МВР-Хасково. Случаят е станал на пътя Свиленград-Пловдив.

Униформените служители спрели за проверка лек автомобил, шофиран от 38-годишен жител на хасковското село Нова надежда. В колата били установени 7 мъже без документи за самоличност. Органите на реда подали сигнал със стоп-палка и на друга кола, която обаче не спряла. Започнало преследване.

Малко по-късно, 39-годишният водач, също от Нова надежда, спял, а в автомобила били открити 11 чужденци, също без документи. Заявили, че са от Афганистан и че са на възраст между 16 и 25 години.

Шофьорите са задържани за 24 часа, а нелегалните мигранти отведени в Регистрационно-приемния център в Харманли, уточнява bTV.

Снимка архив: МВР

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