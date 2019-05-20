Криминална хроника Ямбол - 20.05.2019 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 53 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 53

40-годишен мъж управляващ мотопед без регистрационни табели и след употреба на наркотици, установиха служители от РУ-Елхово. На 19 май, към 13:30 ч. в гр. Елхово, на ул. „Яница“ полицейски екип е спрял за проверка 40-годишен местен жител, управляващ двуколесен мотопед без поставени регистрационни табели. Пробата на водача за употреба на наркотични вещества се оказала положителна за амфетамин и метамфетамин. Работата по случая продължава.