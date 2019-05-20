Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 20.05.2019 г.

20 май 2019 21:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 53
Полиция Ямбол

40-годишен мъж управляващ мотопед без регистрационни табели и след употреба на наркотици, установиха служители от РУ-Елхово. На 19 май, към 13:30 ч. в гр. Елхово, на ул. „Яница“ полицейски екип е спрял за проверка 40-годишен местен жител, управляващ двуколесен мотопед без поставени регистрационни табели. Пробата на водача за употреба на наркотични вещества се оказала положителна за амфетамин и метамфетамин. Работата по случая продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

« предишнаследваща »


 