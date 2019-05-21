Нарушено водоподаване в района на ул. Елисавета Багряна и ул. Райна Княгиня

ВиК-Сливен преди 20 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 17

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 21.05. 2019г. от 09.00ч. до 15.00ч. (вторник) ще бъде нарушено водоподаването в района на ул. Елисавета Багряна и ул. Райна Княгиня.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.