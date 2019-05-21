Вход свободен за 24 май в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен и къща музей "Хаджи Димитър"

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 21

По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен (бул. „Цар Освободител“ 18) и къща музей "Хаджи Димитър" ще бъдат отворени за посещение с вход свободен от 09:00 ч. до 17:00 ч.

Заповядайте!