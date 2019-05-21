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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Вход свободен за 24 май в Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен и къща музей "Хаджи Димитър"

21 май 2019 11:02, Фанина Пенева (РИМ - Сливен)
Излъчване: Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 21

По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" - Сливен (бул. „Цар Освободител“ 18) и къща музей "Хаджи Димитър" ще бъдат отворени за посещение с вход свободен от 09:00 ч. до 17:00 ч.

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