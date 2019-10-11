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Индонезиец се прибра вкъщи след погребението си
Жител на индонезийско село в провинция Източна Ява се завърна у дома след собственото си погребение, пише „Ейжа Уан”.
Всичко започнало с инцидент, при който загинал човек без документи. Тялото било толкова обезобразено, че не можело да бъде разпознато. Полицията установила самоличността на шофьора - оказало се, че е 40-годишният строител Сунарто - и решила, че именно той е починал.
Трупът бил предаден на близките, които също не могли да потвърдят, че пред тях наистина са останките на Сунарто. Мъжът бил погребан.
Седем часа по-късно обаче Сунарто се завърнал у дома. Оказало се, че преди време той взел назаем пари от приятеля си Варим и му оставил автомобила като гаранция. Явно именно той бил починалият.
Роднините на Варим били информирани за смъртта му, но решили да не изравят тялото, а просто да променят името на надгробната плоча.
Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com