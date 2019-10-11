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Индонезиец се прибра вкъщи след погребението си

11 октомври 2019 16:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
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Жител на индонезийско село в провинция Източна Ява се завърна у дома след собственото си погребение, пише „Ейжа Уан”.

Всичко започнало с инцидент, при който загинал човек без документи. Тялото било толкова обезобразено, че не можело да бъде разпознато. Полицията установила самоличността на шофьора - оказало се, че е 40-годишният строител Сунарто - и решила, че именно той е починал.

Трупът бил предаден на близките, които също не могли да потвърдят, че пред тях наистина са останките на Сунарто. Мъжът бил погребан.

Седем часа по-късно обаче Сунарто се завърнал у дома. Оказало се, че преди време той взел назаем пари от приятеля си Варим и му оставил автомобила като гаранция. Явно именно той бил починалият.

Роднините на Варим били информирани за смъртта му, но решили да не изравят тялото, а просто да променят името на надгробната плоча.

Източник: БГНЕС
Снимка: pixabay.com

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