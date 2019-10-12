Поднасяне на венци пред барелефа на д-р Иван Селимински

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 2 дни, брой четения: 236 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 236

Изпълнителният директор на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" - д-р Васислав Петров и главната сестра на болницата Красимира Танева поднесоха венец пред барелефа на патрона на болницата от името на всички работещи в лечебното заведение. Венци бяха поднесени и от Регионалната колегия на Български лекарски съюз и Областната организация на БЧК.

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