Прекъсване водоподаването на с.Калояново

ВиК-Сливен преди 2 дни, брой четения: 203 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 203

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 12.10.2019г.(Събота) до 14.00 ч. е прекъснато водоподаването на село Калояново.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.