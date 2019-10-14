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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването с.Гавраилово

14 октомври 2019 08:36, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 200

Днес 14.10 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Гавраилово до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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