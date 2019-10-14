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Прекъсване на водоподаването в част от кв.Даме Груев"

14 октомври 2019 09:18, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 2 дни, брой четения: 204

Днес14.10 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в част от кв."Даме Груев" до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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