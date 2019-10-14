Прекъсване на водоподаването в част от кв.Даме Груев"

ВиК-Сливен преди 2 дни, брой четения: 204 Излъчване:преди 2 дни, брой четения: 204

Днес14.10 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в част от кв."Даме Груев" до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.