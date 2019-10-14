Прекъсване на водоподаването в центъра на гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 3 дни, брой четения: 205 Излъчване:преди 3 дни, брой четения: 205

Днес 14.10. /понеделник/ поради ремонтни работи е прекъснато водоподаването в централна градска част до 12.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.