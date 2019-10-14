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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.10.2019 г.

14 октомври 2019 12:57, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 12 часа, брой четения: 127

No. Дата на във. Длъжност Образование

953 10.9.2019 директор лечебно заведение висше медицина

974 13.9.2019 асистент продавач средно

978 16.9.2019 монтажник мебели средно

989 17.9.2019 стругар средно

2310 09.9.2019 продавач- консултант за Банско средно

996 19.9.2019 машинен оператор средно/технически/

997 20.9.2019 шивач средно

1014 02.10.2019 специалист продажби висше

1015 02.10.2019 шлосеро-бояджия средно

1017 02.10.2019 леяр средно,основно

1018 02.10.2019 фрезист средно

1019 02.10.2019 настройчик средно

1025 03.10.2019 заварчик средно+документ за правоспособност

1027 04.10.2019 работник сглобяване на детайли средно

1029 07.10.2019 сервитьор средно

1030 07.10.2019 стругар средно

1031 07.10.2019 работник развлачване на влакна средно

86 09.9.2019 психолог, НП "Активиране на неактивни лица" висше, психология

1033 09.10.2019 оператор сушилня във фуражен цех средно

1034 09.10.2019 техник,технолог,зърносъхранение,зърно пререботване и фуражи висше

1035 09.10.2019 механик , промишлено обурудване средно

1037 10.10.2019 чистач/хигиенист автобуси средно,основно

1038 11.10.2019 кредитен консултант средно

1040 11.10.2019 специалист средно

1041 14.10.2019 шофьор лек автомобил до 9 места средно

1042 14.10.2019 организатор автомобилен транспорт средно

1043 14.10.2019 шофьор автобус средно

1044 14.10.2019 автомонтьор средно

1045 14.10.2019 фадромист средно

1046 14.10.2019 шофьор тежкотоварен автомобил средно

 

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛИЦА С НАМАЛЕНА ТРУДОСПОСОБНОСТ

1039 11.10.2019 СЧЕТОВОДИТЕЛ ВИСШЕ

625 02.7.2019 ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ВИСШЕ

626 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ГОРЕЩО ПРЕСОВАНЕ СРЕДНО

627 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПОСТАВЯНЕ НА КАПСУЛ СРЕДНО

628 02.7.2019 МОНТАЖНИК КАБЕЛИ СРЕДНО

629 02.7.2019 СПЕЦИАЛИСТ С КОНТРОЛНИ ФУНКЦИИ, АВТОМАТИЧНА ПОТОЧНА ЛИНИЯ СРЕДНО

630 02.7.2019 МАШИНЕН ОПЕРАТОР СРЕДНО

631 02.7.2019 КОНТРОЛЬОР КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТА СРЕДНО

632 02.7.2019 ОТГОВОРНИК СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ СРЕДНО

 

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