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Сливен. Новини от източника. Последни новини

КАСОВ ОТЧЕТ 01.07.2019 -30.09.2019 г.

14 октомври 2019 13:44, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 11 часа, брой четения: 50

На 02.10.2019 г. от 14.00 часа се проведе общо събрание на колектива на ОУ "Панайот Хитов" град Сливен. Главният счетоводител представи Финансов отчет за третото тримесечие на годината.

Файлове

касов отчет [1.05MB]

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