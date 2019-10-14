КАСОВ ОТЧЕТ 01.07.2019 -30.09.2019 г.

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 11 часа, брой четения: 50 Излъчване:преди 11 часа, брой четения: 50

На 02.10.2019 г. от 14.00 часа се проведе общо събрание на колектива на ОУ "Панайот Хитов" град Сливен. Главният счетоводител представи Финансов отчет за третото тримесечие на годината.

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