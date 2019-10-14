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Борисов свиква Съвета по сигурността

14 октомври 2019 15:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 часа, брой четения: 49
Бойко Борисов

Министър-председателят Бойко Борисов свиква утре, 15 октомври, заседание на Съвета по сигурността във връзка с рязкото изостряне на ситуацията в Сирия.

В рамките на консултативния и координиращ орган към Министерския съвет ще бъде обсъдена обстановката в Северна Сирия и свързаните с нея процеси от регионалната и международна сигурност.

Източник: Дарик
Снимка: БГНЕС

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