Борисов свиква Съвета по сигурността

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 часа, брой четения: 49 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 49

Министър-председателят Бойко Борисов свиква утре, 15 октомври, заседание на Съвета по сигурността във връзка с рязкото изостряне на ситуацията в Сирия.

В рамките на консултативния и координиращ орган към Министерския съвет ще бъде обсъдена обстановката в Северна Сирия и свързаните с нея процеси от регионалната и международна сигурност.