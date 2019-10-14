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На 15 октомври сливенската публика ще има възможност да гледа спектакъла „Перфектната сватба“ от Робин Хоудън

14 октомври 2019 16:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 часа, брой четения: 46
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Утре, 15 октомври сливенската публика ще има възможност да гледа спектакъла „Перфектната сватба“ от Робин Хоудън.

За почитателите на комедията, на сцената на зала „Сливен“ ще играят съзвездие от актьори като Елен Колева, София Бобчева, Христо Терзиев, Анна Петрова. В интересни образи зрителите ще видят още Божидар Георгиев, Цветан Николов, Адриана Кънчева. Режисьор е Владлен Александров. Сценографията и костюмите са на Весела Статкова и Иван Карев.

Началният час на представлението е 19:00 часа.

Билети на касата на зала „Сливен“ или резервация на телефон: 0895 300 370

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