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РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

14 октомври 2019 16:41, Ефросина Кисьова (ПГПЗЕ "Захарий Стоянов")
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 7 часа, брой четения: 46

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

 

на 23.10.2019 г. /сряда/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на учениците от 8, 9 и 12 клас.,

 

на 24.10.2019 г. /четвъртък/ от 18.00 часа, на учениците от 10 и 11 клас.

 

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