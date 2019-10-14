РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 7 часа, брой четения: 46 Излъчване:преди 7 часа, брой четения: 46

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

на 23.10.2019 г. /сряда/ от 18.00 часа ще се проведе родителска среща на учениците от 8, 9 и 12 клас.,

на 24.10.2019 г. /четвъртък/ от 18.00 часа, на учениците от 10 и 11 клас.

От ръководството