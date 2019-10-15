Прекъсване на водоподаването на кв. Речица

ВиК-Сливен преди 3 часа, брой четения: 71 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 71

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15. 10. 2019 г. (вторник) до 14.00 ч. е прекъснато водоподаването на кв. "Речица".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.