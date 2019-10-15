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Правителството поиска оставката на Борислав Михайлов

15 октомври 2019 10:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 57
Красен Кралев

Правителството преустановява отношенията си с Футболния съюз до подаване на оставка на председателя на БФС Борислав Михайлов. Това каза министърът на младежта и спорта Красен Кралев по време на брифинг в Министерски съвет..

"Преди малко премиерът ме извика по спешност. Знаете, че през последните 4 години българското правителство направи изключително много за развитието на българския футбол", припомни Кралев. Той отчете, че са се построили терени и са се давали средства за развитие на детско-юношеските отбори.

"След вчерашнитеи инциденти премиерът разпореди от днес нататък преустановяваме всяко отношение с футболния съюз, включително и финансово до подаване на оставка на Борислав Михайлов, предсадател на БФС", допълни още Кралев.

Източник: Дарик
Снимка: БГНЕС

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