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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кола се преобърна на пътя София - Бургас

15 октомври 2019 10:37, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53
Катастрофа

Катастрофа на подбалканския път София - Бургас. Инцидентът е станал малко след разклона за село Дунавци снощи около 23:30 часа, научи NOVA.

Лек автомобил, управляван от младо момиче, е излязъл от пътното платно и се е преобърнал няколко пъти. По първоначални данни водачката е изгубила контрол над возилото. При инцидента са пострадали тя и нейния спътник. Двамата са откарани в казанлъшката болница с наранявания.

Източник: NOVA
Снимка: БГНЕС

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