Кола се преобърна на пътя София - Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 53 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 53

Катастрофа на подбалканския път София - Бургас. Инцидентът е станал малко след разклона за село Дунавци снощи около 23:30 часа, научи NOVA.

Лек автомобил, управляван от младо момиче, е излязъл от пътното платно и се е преобърнал няколко пъти. По първоначални данни водачката е изгубила контрол над возилото. При инцидента са пострадали тя и нейния спътник. Двамата са откарани в казанлъшката болница с наранявания.