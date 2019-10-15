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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Борисов при Радев заради Сирия

15 октомври 2019 11:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 43
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След края на заседанието на Съвета по сигурността в МС, премиерът Бойко Борисов пристигна в президентството, за да съобщи на държавния глава Румен Радев какво са обсъждали на Съвета.

Самият съвет бе свикан по спешност от Борисов заради усложнената обстановка в Северна Сирия.

Освен Борисов, на Дондуков 2 са и вътрешният министър Младен Маринов, на външните работи Екатерина Захариева и др.

Източник: Монитор

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