Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Засега Борислав Михайлов няма да подава оставка

15 октомври 2019 13:58, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 часа, брой четения: 56
Красен Кралев и Борислав Михайлов

Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов заяви, че няма да подава оставка, съобщи "БНР". Тя му беше поискана от премиера Бойко Борисов днес.

На базата в Бояна медийният директор на съюза Христо Запрянов разясни, че в петък от 14:00 часа има заседание на Изпълкома на БФС и след него, от 15:00 часа Михайлов ще отговори на всички въпроси на медиите.

Източник: Монитор

« предишнаследваща »


 