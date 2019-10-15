Засега Борислав Михайлов няма да подава оставка

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 часа, брой четения: 56 Излъчване:преди 9 часа, брой четения: 56

Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов заяви, че няма да подава оставка, съобщи "БНР". Тя му беше поискана от премиера Бойко Борисов днес.

На базата в Бояна медийният директор на съюза Христо Запрянов разясни, че в петък от 14:00 часа има заседание на Изпълкома на БФС и след него, от 15:00 часа Михайлов ще отговори на всички въпроси на медиите.