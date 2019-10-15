Влак удари автомобил в софийско село, загина жена

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 часа, брой четения: 52 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 52

Влак удари автомобил на прелеза в софийското село Кубратово. Една жена е загинала на място, а друга е откарана в болница. Състоянието й е много тежко, заявиха от "Пирогов" пред bTV.

Линейка се е отзовала за 10 минути на сигнала за инцидента.

Прелезът е неохраняем. Той е с автоматична сигнализация и според Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) става въпрос за нерегламентирано преминаване на автомобила.