Национален турнир по спортни танци

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 6 часа, брой четения: 48 Излъчване:преди 6 часа, брой четения: 48

Ученици от ОУ "Елисавета Багряна" показаха отлични резултати на Открития национален турнир по спортни танци "Изгряващи звезди Сливен 2019".

Максим Нейчев и Цветелина Желева в група до 9 години латина заеха трето място.

Николай Тодоров и Йоана Йорданова заеха първо място при 9 години латина и второ място при 11 години латина.

Вяра Петкова зае трето място при момичета соло до 9 години латина. Тя се включи и при по-големите до 11 години соло момичета латина и зае трето място.

Мирослав Стефанов и Елица Николова се окачиха със златен медал при група 9 Е.

Състезанието беше организирано от Община Сливен и КСТ "Сливен" и то бе част от програмата на Общината за празника на Сливен – Димитровден.

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