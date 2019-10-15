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Национален турнир по спортни танци
Ученици от ОУ "Елисавета Багряна" показаха отлични резултати на Открития национален турнир по спортни танци "Изгряващи звезди Сливен 2019".
Максим Нейчев и Цветелина Желева в група до 9 години латина заеха трето място.
Николай Тодоров и Йоана Йорданова заеха първо място при 9 години латина и второ място при 11 години латина.
Вяра Петкова зае трето място при момичета соло до 9 години латина. Тя се включи и при по-големите до 11 години соло момичета латина и зае трето място.
Мирослав Стефанов и Елица Николова се окачиха със златен медал при група 9 Е.
Състезанието беше организирано от Община Сливен и КСТ "Сливен" и то бе част от програмата на Общината за празника на Сливен – Димитровден.