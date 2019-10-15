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Интензивен трафик на ГКПП Капитан Андреево и Лесово

15 октомври 2019 17:06, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 5 часа, брой четения: 44
Камиони

На турската граница на пропускателните пунктове Капитан Андреево и Лесово има засилен трафик на камиони, излизащи от страната, съобщиха от пресслужбата на Гранична полиция в 13:00 часа.

На границата с Република Северна Македония на ГКПП Златарево движението е обвързано поради ремонтни и строителни работи. На други гранични контролно-пропускателни пунктове трафикът е нормален.

Източник:
Sofia Photo Agency
www.novinite.com
Снимка: pixabay.com

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