Интензивен трафик на ГКПП Капитан Андреево и Лесово

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На турската граница на пропускателните пунктове Капитан Андреево и Лесово има засилен трафик на камиони, излизащи от страната, съобщиха от пресслужбата на Гранична полиция в 13:00 часа.

На границата с Република Северна Македония на ГКПП Златарево движението е обвързано поради ремонтни и строителни работи. На други гранични контролно-пропускателни пунктове трафикът е нормален.