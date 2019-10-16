Прекъсване на водоподаването в част от кв."Ново село"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 16.10.2019г.(сряда) до 16.00 ч. е прекъснато водоподаването на част от кв."Ново село"- на юг от бул."Панайот Хитов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.