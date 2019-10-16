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Криминална хроника Ямбол - 16.10.2019 г.

16 октомври 2019 14:19, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 8
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 16.10.2019 г.

 

Неправоспособен водач, управляващ нерегистрирано двуколесно МПС е установен от служители на РУ-Елхово. Вчера към 22:00 ч. в Елхово, до кръстовището на ул. „Ал. Стамболийски“ и ул. „Черно море“, е спряно за проверка двуколесно МПС без регистрационни табели, управлявано от 20-годишен местен жител. В хода на проверката е установено, че водачът е неправоспособен. Работата по случая продължава.

Водач употребил алкохол, установиха елховски полицаи. Тази нощ около 00:40 ч. до кръстовището на ул. „Трети март“ и ул. „Ан. Вълев“ в Елхово е извършена проверка на товарен автомобил „Рено-Канго“, управляван от 43-годишен жител на града. При пробата на водача за употреба на алкохол, техническото средство е отчело стойност над 1,2 промила. Мъжът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.

Служители на РУ Тунджа разследват домова кражба. Вчера към 16:50 ч. в полицията е постъпил сигнал, че от къща в село Могила е извършена кражба два мобилни телефона и сумата от 290 лева. По данни на тъжителката деянието е осъществено по-рано през деня. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство.

105 автомобила и 139 лица са проверени при специализирана полицейска операция, проведена на територията на РУ Елхово. От контролните органи са съставени 2 акта за установени административни нарушения и 17 глоби по фиш.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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