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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Криминална хроника Сливен - 16.10.2019 г.
ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН За времето от 06:00 часа на 15.10.2019 г. до 08:00 часа на 16.10.2019 г.
Сливен: Притежание на наркотици са установили служители на РУ-Сливен. На 15 октомври, около 12:30 часа, в квартал „Надежда“ при полицейска проверка 30-годишният Н.Ч е предал доброволно пликче, съдържащо бяло кристалообразно вещество. Тази сутрин, в 01:15 часа, на улица „Шейново“ е извършена проверка на
25-годишния В.Д. от град Сливен. В него е намерено и иззето пликче, съдържащо бяло кристалообразно вещество, което при полевия тест е реагирало на метамфетамин.
В резултат на проверките в РУ-Сливен са започнати досъдебни производство.
Криминалисти на РУ-Сливен работят по сигнал за кражба на лек автомобил „Форд Ескорт“. Кражбата е извършена за времето от 13:15 до 14:00 часа. Автомобилът е бил паркиран пред жилищен блок в сливенския квартал „Даме Груев“. По случая е образувано досъдебно производство.
ОД-МВР-Сливен
Снимка: Станимир Петков