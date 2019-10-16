Неотложен ремонт спира движението по сливенската улица "Славянска" на 18 октомври

Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 55 Излъчване:преди 4 часа, брой четения: 55

На 18 октомври временно ще бъде преустановено движението по улица „Славянска“ в обхвата й до пресичането й с улица „Лъдженска“. Причината е извършване на неотложни ремонтни дейности на обект, намиращ се на булевард „Хаджи Димитър“ 16. Районът ще бъде затворен от 08:00 до 09:00 часа.