Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Неотложен ремонт спира движението по сливенската улица "Славянска" на 18 октомври

16 октомври 2019 15:00, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 4 часа, брой четения: 55
Ремонт

На 18 октомври временно ще бъде преустановено движението по улица „Славянска“ в обхвата й до пресичането й с улица „Лъдженска“. Причината е извършване на неотложни ремонтни дейности на обект, намиращ се на булевард „Хаджи Димитър“ 16. Районът ще бъде затворен от 08:00 до 09:00 часа.

Снимка: Internet

« предишнаследваща »


 