Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Абонаментни карти за градските линии ще се издават на касата в Автогара Сливен от 21 октомври заради ремонт

16 октомври 2019 16:52, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 51
Автогара Сливен

От 21 октомври, понеделник, абонаментни карти за градските линии ще се издават на касата в Автогара Сливен. Причината са ремонтни дейности на спирка „Център“, срещу ДКЦ-2 (бивша Трета поликлиника).

« предишна


 