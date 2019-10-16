Абонаментни карти за градските линии ще се издават на касата в Автогара Сливен от 21 октомври заради ремонт

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 51 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 51

От 21 октомври, понеделник, абонаментни карти за градските линии ще се издават на касата в Автогара Сливен. Причината са ремонтни дейности на спирка „Център“, срещу ДКЦ-2 (бивша Трета поликлиника).