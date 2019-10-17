Прекъсване на водоподаването в част от кв. Клуцохор

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 59

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 17. 10. 2019 г. (Четвъртък) до 14. 00 ч. е прекъснато водоподаването в част от кв. "Клуцохор" - района на ул. "Баба Тонка", ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Текстилец".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.