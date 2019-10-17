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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с.Крушаре

17 октомври 2019 10:04, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на17.10.2019г.(Четвъртък) от10.30ч. до 14.00ч. е прекъснато водоподаването в с.Крушаре.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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