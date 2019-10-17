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Критично остава състоянието на Стефан Данаилов

17 октомври 2019 10:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Стефан Данаилов

Критично остава състоянието на филмовата легенда Стефан Данаилев. В сряда лекарите във военно-медицинска академия го поставиха в изкуствена кома.

Заради затруднения в дишането 76-годишният актьор е бил интубиран, научи от NOVA свои източници. От ВМА до момента не разпространяват информация за състоянието му.

Преди седмица легендата на българското кино и театър беше настанен в интензивното отделение на болницата заради събиране на вода в белите дробове. През август Ламбо бе приет по спешност в болница в Бургас, където му беше направена операция на тазобедрената става.

Източник: Стандарт нюз

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