Критично остава състоянието на Стефан Данаилов

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

Критично остава състоянието на филмовата легенда Стефан Данаилев. В сряда лекарите във военно-медицинска академия го поставиха в изкуствена кома.

Заради затруднения в дишането 76-годишният актьор е бил интубиран, научи от NOVA свои източници. От ВМА до момента не разпространяват информация за състоянието му.

Преди седмица легендата на българското кино и театър беше настанен в интензивното отделение на болницата заради събиране на вода в белите дробове. През август Ламбо бе приет по спешност в болница в Бургас, където му беше направена операция на тазобедрената става.